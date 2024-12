De 27-jarige Iserbyt kampte al een tijd met het Piriformis-syndroom. Dit zorgt ervoor dat de West-Vlaming een zeurende pijn heeft in het linkerbeen. Na de Zilvermeercross van Mol ging de Belgische kampioen op kerstdag nog eens testen en besliste hij in samenspraak met de medische staf van Pauwels Sauzen-Bingoal om wat rust in te lassen en de zware Wereldbekercross van Gavere links te laten liggen.

Iserbyt komt, na een nieuwe test, zondag opnieuw in actie tijdens de achtste Wereldbekercross in het Franse Besançon. In de stand van de Wereldbeker is Eli Iserbyt, door zijn forfait in Gavere, teruggezakt naar de zesde plaats met 102 punten achter zijn naam. Leider en ploegmaat Michael Vanthourenhout totaliseerde ondertussen 170 punten.