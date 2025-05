Na het eerste kwart stonden de Cats 24-19 voor, maar bij de rust hadden de Italianen het voortouw genomen, 39-4. Na het derde kwart hadden de troepen van Mike Thibault de orde hersteld, 64-55. De Ieperse Emma Meesseman blonk uit met negentien punten, vijf rebounds en acht assists. Maxuella Lisowa en Bethy Mununga namen allebei zeventien punten voor hun rekening.

Zondag oefenen de Belgen in Kortrijk opnieuw tegen Italië. Op 30 mei gaat de voorbereiding verder met een duel tegen Zweden in Eigenbrakel. Begin juni trekken de Belgen naar Brest, voor een stage en twee duels tegen Frankrijk op 3 en 4 juni. Op 12 en 14 juni vinden de laatste voorbereidingsmatchen plaats tegen Duitsland in Leuven en Oostende. Op het EK eind juni verdedigen de Belgen hun titel. In groep C nemen ze het in Brno tegen Portugal, Montenegro en gastland Tsjechië op. De top twee gaat door naar de kwartfinales in het Griekse Piraeus.