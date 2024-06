Er stonden maar liefst vier West-Vlaamse basketbalsters in de starting five bij de Belgian Cats voor de eerste wedstrijd in hun oefencampagne ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Julie Vanloo was er nog niet bij. Zij is nog actief in de WNBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Ook Julie Allemand was niet op het parket te zien. Allemand revalideert nog van een enkeloperatie.

China start het best, de Cats hadden het in het begin lastig met het fysieke Aziatische basketbal, 12-17. Vanaf het tweede quarter liep het gesmeerd bij de Cats. Onder leiding van de Ieperse Elise Ramette, de Brugse Kyara Linskens en kapitein Emma Meesseman zetten de Cats de 40-29 ruststand op het bord.

De Belgische basketbalsters gingen door op hun elan na rust. Bondscoach Méziane roteerde met alle speelsters. Het werd een geslaagde oefenpot voor de Europese Kampioen, die met 78-63 won van China. Zondag volgt voor de Cats nog een tweede vriendschappelijke interland in Kortrijk tegen Servië, het nummer 10 op de FIBA-ranking.