Coach Mike Thibault wil van de duels tegen de andere gastlanden voor het EK 2027 gebruik maken om veel te experimenteren. "Winnen is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat we elke keer vooruitgang maken", vertelde de Amerikaan bij de eerste training in Wilrijk.

"Litouwen is een goede ploeg. Ze zonder onze basisspeelsters partij geven, biedt ons een mooie kans om te zien hoe ver onze jongeren staan. Tegen Finland gaan we ook bepaalde zaken uitproberen. We werken aan de ontwikkeling van elke speelster. Nu er niet de druk is om ons te kwalificeren, is dit de kans om dat te doen."

Ook Renee Denys en Marie Vervaet missen beide duels door een blessure.