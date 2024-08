De Belgische dames basketploeg hebben hun laatste kans op rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales van het olympisch basketbaltoernooi met beide handen gegrepen. In hun derde en laatste groepswedstrijd in Rijsel klopten de Belgische basketbalvrouwen Japan ruim met 85-58.

De Cats hadden een zege van 27 punten nodig tegen Japan om zich rechtstreeks te plaatsen voor de kwartfinales en begonnen sterk aan hun laatste groepsduel. De Belgisch vrouwen speelden met het mes tussen de tanden, scoorden mooie punten en waren solide in de verdediging. Met een 7-19-tussenstand na het eerste kwart lag België op koers voor de volgende ronde.

In het tweede kwart kwamen de Japanse vrouwen beter voor de dag en vonden ze vaker de weg naar de korf. De Cats bleven echter op hoog niveau acteren en diepten in het slot van het tweede kwart hun voorsprong nog met vier punten uit: 39-23.

Na de rust lieten Emma Meesseman en co. het tempo niet zakken, maar kwam Japan met enkele driepunters toch sterk opzetten. Het derde kwart eindigde op 61-39, waardoor de Cats nog maar enkele punten nodig hadden om zich te plaatsen.

Het vierde kwart werd een echte nagelbijter. Japan was de pedalen kwijt, terwijl België zijn voorsprong uitbreidde tot meer dan dertig punten. In het slot van het vierde kwart sloeg de stress bij de Belgen toe en kwamen de Japanners nog terug tot 85-58, wat uiteindelijk net voldoende was voor de Cats om rechtstreeks door te stoten naar de kwartfinales.