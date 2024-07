De Belgian Cats, onze nationale basketbalvrouwen, zijn klaar voor de Olympische Spelen. Komende maandag beginnen ze in Rijsel aan hun toernooi. In de poules nemen ze het op tegen Duitsland, De Verenigde Staten en Japan. De voorbereiding liep vlekkeloos, ze verloren geen enkele wedstrijd. De ambitie mag dus groot zijn bij de Cats, met zes West-Vlamingen in de selectie.