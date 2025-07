Voor we naar het hotel gaan om in te checken, sluiten we de dag af met een klim op de vuurtoren in Vosseslag. Een kunstwerk van Guillaume Bijl uit 2020. De vuurtoren is een van de vele uitkijktorens in de provincie. Gek hoe ver je kan kijken vanaf hier!

We verlaten Vosseslag en rijden door naar De Haan, waar we de komende week verblijven: in Boutique Hotel Azur. Klaar voor een goede nachtrust, want morgen ontdekken we Wenduine: vandaag en in de jaren 1900…