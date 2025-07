De Legacy of Passchendalewandelroute ligt nog in het verlengde van ons bezoek van aan het museum gisteren, dus dat leek me perfect om vandaag samen te doen. De wandeling is normaal 17,6 kilometer lang, maar vandaag doen we het rustig aan met de verkorte lus van 8,7 kilometer.

We passeren enkele highlights van Zonnebeke. Zonnebeke wordt omringd door een prachtig en vredig stukje land, maar ook de kerktoren is een bezoekje waard. Je kan de kerktoren ook gratis beklimmen, met per verdiep een kleine tentoonstellingsruimte over Zonnebeke in WOI. Helemaal boven heb je dan een prachtig zicht op Zonnebeke en omstreken.

We gingen ook langs het Polygoonbos en kwamen op het standbeeld ‘Brothers in Arms’. Een beeld van een soldaat die in de armen van zijn broer overleed.

Onderweg pauzeerden we ook even met een heerlijke hoevepicknick, om terug op krachten te komen voor de verdere wandeling. Ik zag ook een ideale uitstap voor morgen, die mama ongetwijfeld ook de max zal vinden... Tot morgen!