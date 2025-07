We springen eerst binnen in de bibliotheek van Poperinge waar Annemie ons uitlegt wat dit precies is. Alles start met een tiental schilderijen, die te bewonderen zijn in de bibliotheek. Van bekende (Bent van Looy, Carl Kneut) en minder bekende artiesten. Allemaal maakten ze op verzoek een schilderij met als uitgangspunt een specifieke tekst van pakweg Hugo Claus. Het zijn echt pareltjes geworden en die kan je ook winnen.

Maar voor wat, hoort wat. Wij kiezen ervoor om de Paiting Hunt te doen met twee elektrische fietsen. Dat is nieuw voor Maarten en ikzelf, wij zijn nog van de oude garde. We moeten ook een app downloaden want de jacht op schilderijen doe je met een app en een chatrobot. Samen met Jens, die onderweg ook filmpjes toont.

We starten op het Watouplein, het dorp van de gedichen en de poëziezomer. Dreigende regenwolken houden ons niet tegen, maar kijk. De zon komt al snel tevoorschijn. We fietsen door het prachtige landschap en stoppen onderweg ondermeer aan het Helleketelbos en het dorpje Sint-Jan Ter Biezen. Met de smartphone moeten we raadsels oplossen en die zijn eerlijk gezegd niet altijd even makkelijk.

Maar moeilijk gaat ook… That’s the spirit. Achter de schermen moesten we nog een schaap dat ontsnapte terug in de weide stoppen. Uiteindelijk slagen we in onze missie en kunnen we alle raadsels oplossen. Benieuwd of we na de zomer een schilderij in de wacht kunnen slepen als herinnering aan deze originele zoektocht.

We blikken terug op een heel avontuurlijke week in Poperinge en komen zeker nog terug. Want hier is nog zoveel meer te beleven. Hier leef je als God… naast Frankrijk. Tot de volgende, Lorenzo en Maarten.

Zelf ook zin gekregen in de Painting Hunt? Deelnemen kan met de fiets maar ook met de auto of zelfs te voet. Alle info vind je hier.