In het museum wordt het verhaal van de slag bij Passendale tijdens WOI heel mooi gebracht. Het museum ligt ook in het midden van ’t slagveld, dus de geschiedenis voel je ook van dichtbij. Wij kozen voor een bezoek met audiogids, want zo kunnen we op ons eigen tempo door het museum wandelen.

Doorheen het bezoek komen we langs taferelen uit die tijd, wandelen we in de dugout waar nog die grimmige oorlogssfeer hangt en kunnen we zelfs door loopgraven wandelen. Je krijgt echt een inkijk in hoe alles eraan toe ging tijdens WOI in Passendale.

Het werd een boeiend bezoek waar we beide veel hebben bijgeleerd én ook – en da’s bijna een wonder – beide erg stil van werden. Een mooi begin van een fijne getaway met ons mama, da’s zeker. ‘k Zag trouwens ook een leuke activiteit voor morgen… Hopelijk vindt mama dat ook!

Wil je zelf ook eens langsgaan in het Passchendaele Memorial Museum? Kijk dan zeker eens op deze website voor meer info.