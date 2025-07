Mijn mama en ik hebben zelf nog nooit de Heksenstoet in Beselare meegemaakt, maar omdat ik zelf nog meegelopen heb in de Heilig Bloedprocessie in Brugge en door het werk al heel wat zien passeren heb over de Heksenstoet, leek me dit de ideale afsluiter voor ons uitstapje naar Zonnebeke. Regisseur Lieven verwelkomde ons met open armen in de loods waar alle heksen, dieren, karren… verzameld liggen.

Lieven regisseert voor het eerst dit jaar de Heksenstoet en kijkt er met volle teugen naar uit: “ik kende de stoet al langer, heb ook jarenlang meegelopen en meegewerkt, dus dit voelt een beetje als thuiskomen”.

Ook naaister Els toont ons hoeveel werk er wel niet in de Heksenstoet kruipt. Ze doet het samen met haar ploeg duidelijk met heel veel passie en geduld. (Heksen)hoedje af!

Het was de perfecte afsluiter van onze uitstap. Volgende week gaat collega Kjenta met haar schoonmama naar De Haan. Benieuwd wat zij daar allemaal gaan meemaken!