Jo nam ons mee in de mooie wijngaard, waar hij ons alles kon vertellen over de druifsoorten die ze er telen. De Solaris en Johanniter druif, die beide voor heerlijke witte wijntjes dienen. Ze maken er ook een mousserende wijn, dus we waren al zeker dat er genoeg te proeven viel.

Na een uitgebreide en interessante uitleg over het telen en de pluk, konden we mee naar de kelder waar Renaat ons uitleg gaf over hoe je wijn kan maken. Er gaan duidelijk heel wat stappen en kennis gepaard met een goed flesje wijn/mousserende wijn. De passie spat er ook van af bij beide heren, dus we waren benieuwd naar het resultaat.

We kregen zowel de witte als mousserende wijn om te proeven. Het was voor mij al een hele poos geleden dat ik gedronken had, dus proefde ik voorzichtig. Ons mama, die durfde al wat meer proeven. We gingen elk met een heerlijk flesje terug naar de B&B, waar we konden nagenieten van deze zonovergoten dag.