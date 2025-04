Cisse mag ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zo mag hij het deeg in lange stroken verdelen met ‘de fiets’, een toestel dat bakkers gebruiken om allemaal gelijke delen te vormen. “We maken daarmee een kleine afdruk. Snijden, dat doen we met een scherp mes, zodat de vele laagjes niet geschonden worden.” Als het deeg in vormen is gesneden, steekt Cisse er de chocolade in, en zijn ze klaar om te rijzen.