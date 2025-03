Als kind tekende hij ontzettend graag, maar hij had niets met schilderen. Het is pas op latere leeftijd – als hij herstellende is van een operatie – dat hij aan de slag gaat met de verf en de doeken die hij van een vriendin kreeg. ‘Sindsdien ben ik niet meer gestopt’, lacht hij. Creativiteit is de rode draad in zijn leven. Zowel als leerkracht Beeld/Artistieke Vorming/Striptekenen, als in zijn privéleven is hij steeds bezig met creatief werk. ‘Als ik een periode niet kan tekenen of schilderen, begint het meer en meer te kriebelen’ – zegt hij.

Hij schildert – in een pop art stijl – muzikanten vandaag. Daarvoor vertrekt hij van een gekleurde achtergrond, die hij ‘action painting wise’ neerzet. De muzikant zelf schildert hij met Chinese inkt erbovenop. Op het eerst zicht lijkt het dus misschien alsof het erop gedrukt is, maar het is wel degelijk geschilderd. Een monnikenwerk soms – lijkt het ons. Maar die concentratie en precisie voelt voor hem als een zen-moment. ‘Het brengt mij helemaal tot rust’, zegt hij.

Zijn schilderijen probeert hij telkens te laten signeren door de muzikanten zelf. Soms is dat met een tussenpersoon, maar meestal kan hij zelf contact leggen. Zo heeft hij onder meer op Alcatraz vorig jaar ‘Gene Simmons’ van Kiss het portret dat hij van hem maakte, kunnen ontmoeten en laten signeren. Dat zijn bijzondere momenten om in te kaderen. Sommige schilderijen blijven dan ook van hem. ‘Die hangen in mijn living, en die komen daar nooit meer buiten’, zegt hij. Zoals het portret van Gene Simmons, of het schilderij van Motörhead, waarop Phil Campbell heeft gesigneerd. Andere werken worden verkocht of staan te koop. Een vierde ongeveer van zijn schilderijen maakt hij in opdracht.

Wie in Kortrijk is, moet zeker ook eens een kijkje nemen in de concertzaal van de rock- en metalclub De Verlichte Geest. Daar heeft Brecht verschillende rock- en metalartiesten op de muren geschilderd. Schitterend werk!