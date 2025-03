Ann tovert met kruiden

Kruiden en kruidenkennis. Onze voorouders waren er zo sterk in. Van generatie op generatie werden de tips en ‘middeltjes’ aan elkaar doorgegeven. Op vandaag is dat minder een evidentie. Herboriste en kruidenmengster Ann Van Poucke vindt dat jammer. Zelf is ze al haar hele leven bezig met de natuur. Als kind had ze 2 grootmoeders met een boerderij en ze plukte toen al kruiden uit de berm. Ze zocht er vervolgens alles over op in boeken en plantte die kruiden toen in de moestuinen van haar grootmoeders.