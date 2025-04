Volgend jaar organiseert Marc mee het Wereldkampioenschap, want da’s in januari 2026 in Marche-en-Famenne, in België dus. En ook dan zal hij wat vogels meenemen naar de tentoonstelling: “Het zou fantastisch zijn om in eigen land een Wereldkampioen af te leveren. Het werk daarvoor begint nu. We kijken er naar uit!”