Piloot: de droom van Djoren

En dan krijgt Djoren goed nieuws: de mist is weggetrokken, er kan gevlogen worden. Voor Djoren voelt het eerst nog als in z’n flight simulator stappen, maar als Vincent de motor doet draaien, ervaart Djoren dat het nu voor echt is. Samen stijgen ze op en Djoren mag zelfs even het stuur overnemen in volle vlucht. “Ik voel dat je al vele uren in je flight simulator hebt gespendeerd,” zegt Vincent. Hij geeft het stuur met een gerust hart af, al neemt hij het natuurlijk weer over bij de landing. “We hebben eerst een touch and go gedaan, dus eventjes de grond raken en weer optrekken, voor we de echte landing inzetten. Het was echt ongelofelijk.”