Op pad met mini-ezel Zoef

De Mokkerschuur is Nancy’s bijberoep. Ze doet het uit passie voor de kinderen. Nancy trekt met hen ook vaak naar het bos aan de overkant van de straat. “In onze drukke maatschappij is het leuk om daar aandachtig voor te zijn: gewoon een keer genieten van het bos, eens weg van die schermen.” Vuile laarzen na een dagje buiten? Dat hoort erbij. “Toen wij jong waren speelden we veel meer buiten, we bouwden kampen met alles wat we vonden in het bos. Vandaag doen kinderen dat minder spontaan. Ik wil ze terug kind laten zijn door ze te laten spelen en ravotten, samen met mini-ezel Zoef.”