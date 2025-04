Op verschillende plaatsen in onze provincie worden momenteel workshops gegeven. Met een 15-tal deelnemers maken we een ‘lentestukje’ in het lokaal dienstencentrum Ten Patershove in Diksmuide.

Geen voorkennis vereist. Lesgever Jan Pauwels geeft stapsgewijs z’n uitleg en bouwt zo, samen met z’n cursisten het stukje op.

De ‘hoogte’ van het stuk is van belang. Niet ‘te laag’ gaan werken. De cursisten leren een ‘takkenconstructie’ te maken, en het onderste deel van hun stuk mooi met groen te vullen. Er worden ‘strikken’ met bladeren gemaakt, uitleg gegeven over het ‘afsnijden’ van je bloemen, en er is aandacht voor een goede dosering van decoratie.

Jan heeft altijd een passie gehad voor bloemen. Hij is elektricien van opleiding, maar begon te werken in een fabriek van droogbloemen. Nu heeft hij al jaren een eigen bloemenzaak in Leke. Hij combineert zijn job in de bloemenzaak met het geven van workshops voor verenigingen. Z’n kennis en passie doorgeven, is het liefste wat hij doet!