Terwijl in Vlaanderen de gemiddelde wachttijd 83 dagen bedraagt, moeten zij die zich wenden tot CGG Mandel en Leie gemiddeld 143 dagen wachten tussen aanmelding en opstart therapie. “Dit is problematisch. Toegang tot hulpverlening zou niet mogen afhangen van waar je toevallig woont. En we weten dat snelle hulp cruciaal is om geestelijke gezondheidsproblemen niet verder te laten escaleren,” stelt Vaneeckhout. Hij vraagt een audit om te bekijken hoe er extra geïnvesteerd moet worden in de CGG’s met de langste wachttijden.