“Het is oké om niet oké te zijn”: Bryan (19) lanceert project voor geestelijke gezondheid
Vier op de tien Vlamingen geeft aan ooit met mentale problemen te kampen te hebben gehad. Toch zoekt binnen die groep nog eens vier op de tien geen hulp. Dat blijkt uit cijfers van Helan Onafhankelijk Ziekenfonds, net voor de start van de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. De 19-jarige Bryan Nuttin uit Menen wil daar verandering in brengen met zijn project “Break the Taboe”.
Uit recente cijfers van Helan Onafhankelijk Ziekenfonds blijkt dat 40% van de Vlamingen ooit mentale problemen ervaart, en dat een groot deel van hen geen hulp zoekt. Nochtans kan die hulp cruciaal zijn, benadrukt de jonge Bryan Nuttin uit Menen.
“Mijn mama en mijn broer hebben me uiteindelijk overtuigd om me te laten opnemen. Dat wou ik eerst niet, maar het heeft me gered.”
Bryan heeft zelf een moeilijke periode achter de rug. “Op mijn vijftiende werd ik gepest op school. Ik voelde me niet meer goed in mijn vel, durfde niet meer naar school en begon mezelf pijn te doen”, vertelt hij openhartig. “Mijn mama en mijn broer hebben me uiteindelijk overtuigd om me te laten opnemen. Dat wou ik eerst niet, maar het heeft me gered.”
Eerbetoon aan overleden vriendin
In de psychiatrie kreeg Bryan stap voor stap opnieuw grip op zijn leven. “Ze bleven aan mijn bed staan tot ik eruit ging. Ze zeiden: ‘uit bed en douchen, je gaat je beter voelen’ – en dat was echt zo. Nu ben ik veel gelukkiger dan vroeger. Mijn mama heeft me door dik en dun gesteund en daar ben ik haar dankbaar voor.”
Die persoonlijke ervaring is ook de drijfveer achter zijn project “Break the Taboe”, dat hij startte als eerbetoon aan zijn overleden vriendin. “Ze zei tegen mij dat ze het niet meer zag zitten. Ik zei dat we moesten blijven vechten en later anderen zouden helpen. Kort daarna hoorde ik dat ze zelfmoord had gepleegd. Dat deed enorm veel pijn. Toen heb ik beslist om Break the Taboe op te starten", legt Bryan uit.
"Ga zo snel mogelijk hulp halen"
Met steun van enkele bekende gezichten, onder wie zanger Sergio, wil Bryan het taboe rond mentale gezondheid doorbreken en mensen aanmoedigen om hulp te zoeken. “Ga zo snel mogelijk hulp zoeken. Het is oké om niet oké te zijn,” bevestigt Sergio in een filmpje.
Ondanks de lange wachtlijsten, blijft Bryan hoopvol: “Praat erover met je familie of bel 1813. Voor kinderen is er Awel. Ik heb dat zelf ook gedaan en dat heeft me geholpen, want het is anoniem.”
Meer info vind je op www.breakthetaboe.be.
Hulp nodig?
- 1813 – Zelfmoordlijn, dag en nacht bereikbaar
- Tele-Onthaal: 106 – Voor een luisterend oor, 24/7 beschikbaar
- Awel.be – Anonieme chat en telefoonlijn voor kinderen en jongeren