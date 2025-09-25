In de psychiatrie kreeg Bryan stap voor stap opnieuw grip op zijn leven. “Ze bleven aan mijn bed staan tot ik eruit ging. Ze zeiden: ‘uit bed en douchen, je gaat je beter voelen’ – en dat was echt zo. Nu ben ik veel gelukkiger dan vroeger. Mijn mama heeft me door dik en dun gesteund en daar ben ik haar dankbaar voor.”

Die persoonlijke ervaring is ook de drijfveer achter zijn project “Break the Taboe”, dat hij startte als eerbetoon aan zijn overleden vriendin. “Ze zei tegen mij dat ze het niet meer zag zitten. Ik zei dat we moesten blijven vechten en later anderen zouden helpen. Kort daarna hoorde ik dat ze zelfmoord had gepleegd. Dat deed enorm veel pijn. Toen heb ik beslist om Break the Taboe op te starten", legt Bryan uit.