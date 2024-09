Bij een vindplaats vinden de hulpverleners eigenlijk de jongeren, net zoals in de Overkophuizen waar ze zich ontspannen en kunnen praten met een psycholoog. Het Sint-Godelievecollege of Sigo focust op kinderen en jongeren tot 23 jaar. Langsgaan kan tien keer gratis. Sofie Goossens, eerstelijnspsycholoog: “Het voordeel van vindplaats gericht werken, is dat je heel laagdrempelig werkt en dat je bij lichte en matige psychologische klachten kort op de bal kan spelen waardoor dat eigenlijk een preventief karakter heeft. Dat kan gaan van angst, faalangst naar zelfvertrouwen die laag ligt, maar evengoed gaat dat over de thuissituatie waar dingen wat moeilijker lopen.”