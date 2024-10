Jongeren van 12 tot 25 jaar kunnen in een Overkophuis gratis terecht om te ontspannen en ze vinden er een luisterend oor. De projecten zijn gefinancierd met Vlaams geld.

Het Overkophuis in de Ketelstraat in Izegem opent op 23 oktober. In West-Vlaanderen zijn er intussen elf Overkophuizen: in Zeebrugge, Oostende, Diksmuide, Menen, Waregem, Kortrijk, Ieper en Poperinge, én sinds deze maand dus ook in Roeselare, Tielt en Izegem. Volgens eerdere berichtgeving zouden er ook nog moeten komen in Torhout, Veurne en Brugge.