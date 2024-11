Het Overkop-huis in Torhout heeft zijn stek in villa ‘s Gravenwinkel, waar vroeger de jeugddienst zat. Het is Vlaams minister Hilde Crevits, zelf van Torhout, die als minister van Welzijn bijna 2 miljoen euro subsidies vrijmaakte voor extra locaties. Vorige maand gingen al nieuwe OverKophuizen open in Izegem, Tielt en Roeselare. Straks openen er ook in Brugge in Veurne. De Overkophuizen zijn ontstaan na de Rode Neuzen Dag-actie in 2016.