Menen

Leer­lin­gen in Menen leren omgaan met moei­lij­ke momenten

Workshops menen 2

In Menen nemen deze week zo’n 200 leerlingen deel aan themadagen rond geestelijke gezondheid. De stad organiseert die samen met OverKop Zuid-West-Vlaanderen en andere welzijnspartners. Niet toevallig nu, want we zitten volop in de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.

De themadagen in Park Ter Walle staan volledig in het teken van “Omgaan met moeilijke momenten”. Leerlingen uit de derde graad van Futura, Sint-Jorisschool en VTI Menen volgen er workshops over mentale veerkracht en zelfzorg. Op het programma staan onder meer creatieve expressiesessies door De Stroate en een workshop mentale en fysieke zelfverdediging door Aikidoka Timothy.

“Het is cruciaal dat jongeren leren omgaan met moeilijke momenten,” zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq. “Door hen op een laagdrempelige manier tools aan te reiken, bouwen we samen aan een veerkrachtige generatie.”

Straks meer.

De redactie
Mentaal welzijn

