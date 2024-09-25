De themadagen in Park Ter Walle staan volledig in het teken van “Omgaan met moeilijke momenten”. Leerlingen uit de derde graad van Futura, Sint-Jorisschool en VTI Menen volgen er workshops over mentale veerkracht en zelfzorg. Op het programma staan onder meer creatieve expressiesessies door De Stroate en een workshop mentale en fysieke zelfverdediging door Aikidoka Timothy.

“Het is cruciaal dat jongeren leren omgaan met moeilijke momenten,” zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq. “Door hen op een laagdrempelige manier tools aan te reiken, bouwen we samen aan een veerkrachtige generatie.”



Straks meer.