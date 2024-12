En dat kan vanaf nu dus ook in Brugge, waar op 13 december officieel het Overkophuis werd geopend in bijzijn van onder andere burgemeester Dirk De fauw en Vlaams Minister van Jeugd Melissa Depraetere. Het Overkophuis kun je vinden op Kraanplein 6 in Brugge. Voor meer info of andere Overkophuizen in onze provincie kun je altijd terecht op de website van Overkop.