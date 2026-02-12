7°C
Aanmelden
Nieuws
Zonnebeke

Zon­ne­be­ke inves­teert 1,5 mil­joen euro voor reno­va­tie van oude jon­gens­school in Passendale

Zonnebeke

De gemeente Zonnebeke investeert 1,5 miljoen euro in de renovatie van de oude jongensschool in deelgemeente Passendale. Het moet een ontmoetingsplek worden voor het dorp. 

Begin deze maand zijn de afbraakwerken gestart aan de oude jongensschool in Passendale (Zonnebeke). De oude school telt vijf ruimtes die vroeger leslokalen waren. Voor de gemeente Zonnebeke heeft deze oude school een bijzondere erfgoedwaarde en verdient het daarom ook een tweede leven. 

"Dat is zeer belangrijk erfgoed want zoveel erfgoed hebben we ook niet in deze gemeente", aldus schepen van omgeving, Ingrid Vandepitte. "Maar de oude jongensschool heeft bovendien nog een heel grote betekenis. Zoveel generaties hebben hier toch veel uren gespendeerd. Het wordt een ontspanningsruimte, ontmoetingsruimte, sociocultureel. Maar het wordt ook voor een deel ingevuld door de fanfare die dus twee klaslokalen tot hun beschikking krijgen en ze krijgen ook de ruimte boven om hun materiaal op te slaan." De werken moeten eind 2028 klaar zijn.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Renovatie

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren mogen terug naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politiezone VLAS

Politiezone Westkust controleert zo'n 3.500 voertuigen tijdens actie in De Panne en Koksijde
Klimaatfonds Leiedal

Meer steun voor lokale klimaatprojecten: Klimaatfonds Leiedal loopt vier jaar langer
Dak van oude koeienstal in Moorsele stort in: drie dieren overleden
Update

Dak van oude koeienstal in Moorsele stort in: drie dieren overleden
Brugge Stationsplein

Brugge maakt alcoholverbod in stationsbuurt permanent
Eerstesteenlegging Harelbeke

Eerste steen voor uitbreiding onthaalgebouw De Gavers
Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Aanmelden