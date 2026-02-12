Begin deze maand zijn de afbraakwerken gestart aan de oude jongensschool in Passendale (Zonnebeke). De oude school telt vijf ruimtes die vroeger leslokalen waren. Voor de gemeente Zonnebeke heeft deze oude school een bijzondere erfgoedwaarde en verdient het daarom ook een tweede leven.

"Dat is zeer belangrijk erfgoed want zoveel erfgoed hebben we ook niet in deze gemeente", aldus schepen van omgeving, Ingrid Vandepitte. "Maar de oude jongensschool heeft bovendien nog een heel grote betekenis. Zoveel generaties hebben hier toch veel uren gespendeerd. Het wordt een ontspanningsruimte, ontmoetingsruimte, sociocultureel. Maar het wordt ook voor een deel ingevuld door de fanfare die dus twee klaslokalen tot hun beschikking krijgen en ze krijgen ook de ruimte boven om hun materiaal op te slaan." De werken moeten eind 2028 klaar zijn.

