“De komst van het ei beloont de inspanningen die de afgelopen jaren geleverd werden. Zo volgde dierenverzorger Massimo Snoeck een flamingoworkshop in Nederland waar hij bruikbare kennis opdeed. Verder investeerde het park ook in het flamingoverblijf. Het verblijf werd vergroot en voorzien van rijke klei. Om het broedgedrag in de kolonie te stimuleren werd een extra broedeiland aangelegd met klei en teelaarde.”

Momenteel is het nog spannend afwachten wat de kolonie gaat doen. Of er nog nesten en eieren bijkomen en of de broedresultaten al dan niet tot jongen zullen leiden is nog de vraag.