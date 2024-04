Donderdag merkte conservator Guido Vandenbroucke de eerste veranderingen in het gedrag van de ouders: “Ze begonnen prooi over te dragen met hun snavel naar beneden wat duidt op een kleintje in het nest. De ouders zitten ook hoger in het nest om het kuiken warm te houden, maar niet te pletten. Zondag veranderde dit gedrag dan opnieuw. De ouders zitten anders op het nest, zijn actiever in het voederen en brengen ook zacht nestmateriaal aan. Een teken dat er nu twee kleine kuikens in het nest zitten.”