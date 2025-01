Maar volgens de conservator is een periode gekozen waarop de arenden niet naar hun nest komen. “Terwijl we bezig waren met het plaatsen van die webcam zaten de vier arenden in hun klassieke rustboom op een paar honderd meter van ons. Het is echt te belachelijk, van de pot gerukt. We hebben dat op de beste manier gedaan, er is ook geen schade aangericht. En dan worden wij op de vingers getikt, beschuldigd van alles en nog wat.”

ANB wil de webcam weer weg. Alsof het lot ermee gemoeid is: de twee arenden hebben intussen een ander nest gebouwd. Verder weg van de Blankaartvijver, dichter bij een wandelpad en bebouwing. Guido Vandenbroucke heeft zijn ongenoegen over de hele zaak intussen per brief geuit bij bevoegd Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns.