Een jaar geleden streken de Europese zeearenden Betty en Paul neer in het natuurgebied De Blankaart in Dikmuide. En de twee imposante roofvogels voelen zich hier thuis, tegen alle verwachtingen in, zijn ze hier gebleven. De voorbije maanden was het koppel druk in de weer met de bouw van een groot takkennest. En nu is het zover: vrouwtje Betty is gestart met broeden.

"Betty zit al een paar dagen op het nest. We weten van Nederland dat het broeden start zodra een ei gelegd wordt. We gaan ervan uit dat er al één ei in het nest ligt. We hebben al de aflossing van de wacht gezien gisteren. Paul die Betty verving, moeilijk uit te maken. Maar ze zijn bezig. We zijn blij", vertelt Guido Vandenbroucke, conservator in natuurgebied De Blankaart.