Ook de opbouw van het grote takkennest is te zien. Als het vrouwtje over enkele weken start met broeden, dan zou dat de eerst keer zijn in ons land.

“Ik denk dat een ‘misschien’ op zijn plaats is. Alle tekenen zijn goed, de nestbouw is er. De copulatie is gezien tussen de vogels. Het is afwachten en we volgen dat mee op en hopelijk kunnen we nog veel mooie beelden schieten van het ganse verhaal”, besluit Koen.