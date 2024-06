Op 18 april kroop Gloria uit haar ei, Guido kwam vermoedelijk drie dagen later pas piepen. De namen voor de zeearenden zijn gekozen door het publiek. Gloria verwijst naar het glorierijke moment voor De Blankaart, want ze is het allereerste zeearendje ooit dat in ons land is geboren. Guido is de naam van de huidige conservator van het domein, Guido Vandenbroucke.