Emma Meesseman uit Ieper is amper 30 jaar maar heeft al een indrukwekkend palmares verzameld. Sinds 2010 is ze lid van het nationaal basketbalteam, de Belgian Cats, waar ze zich ontpopte tot een van de sterkhouders. Dit jaar wonnen de Cats ook het goud op het Europees kampioenschap. In haar carrière maakte ze al furore bij internationale ploegen uit Rusland en Turkije. Ook in de WNBA in de VS speelde ze zich al in de kijker. Vier jaar geleden speelde ze daar kampioen en werd ze als eerste Europese speelster ooit verkozen tot Most Valuable Player in de finale.

