Voor burgemeester Annick Vermeulen is het goed dat de uitbreiding er spoedig komt : “In het overleg tussen Zorg en Welzijn Zedelgem vzw en de gemeente zijn verschillende pistes overwogen en besproken. We zijn blij dat we knopen hebben kunnen doorhakken en dat nu de werken kunnen starten. Zedelgem heeft nood aan extra zorg voor ouderen, onder andere in de vorm van extra woongelegenheden in het woonzorgcentrum.”