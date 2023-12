Sinds de coronapandemie willen mensen ook zo lang mogelijk thuis wonen. "We hebben onlangs een ouderenbehoefte-onderzoek gedaan in Brugge", vertelt Pieter Marechal, de schepen van Welzijn van Brugge.

"En daaruit bleek dat 38% van de Brugse senioren nadenkt over hoe ze langer in hun woning kunnen blijven door een aantal verbouwingen te doen. Er is bereidheid om verbouwingen te doen, maar dat is natuurlijk een zoektocht. Hoe moeten we dat aanpakken, waar moeten we op letten? En deze tool komt daar aan tegemoet."