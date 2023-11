Meer dan 1 op 3 Oostendenaars is ouder dan 60 jaar. De seniorenadviesraad bracht samen met de Brusselse universiteit VUB in kaart wat hun specifieke noden zijn.



Onderzoeker VUB/Hogent Nico De Witte: "Wat zien we dat een groot deel van de ouderen, 40 procent in een voor hun leeftijd onaangepaste woning woont. Niets doen dan komen ze in de problemen. Of gaan ze de regie over hun leven verliezen. Anderen zullen beslissen om ze naar een woonzorgcentrum te brengen."

Veel ouderen worstelen met de digitale revolutie, van het uploaden van attesten voor de mutualiteit tot online bankieren.



"Eén constante in Oostende: het tekort aan financiële instellingen: Er zijn geen banken meer, geen verrichtingen aan het loket meer mogelijk. Alles wordt online en daar hebben veel ouderen moeilijkheden mee, of ze durven niet."