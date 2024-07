Een standaard-toegangsticket voor Bellewaerde kost 44 euro. Het sociaal tarief is 29 euro. Maar zelfs dat blijft voor velen te duur. Als partner van het Fonds draagt het pretpark zijn sociaal-maatschappelijk steentje bij. Stefaan Lemey, algemeen directeur Bellewaerde Park: “Wij willen dat ondersteunen omdat we beseffen dat we almaar duurder worden. De sector , de ticketprijzen gaan omhoog. We moeten dat toegeven en soms vallen mensen uit de boot. Dat zijn ook mensen die de weg niet vinden, die niet weten hoe ze in een pretpark kunnen raken. Ze hebben ook geen wagen.”



Vakantie voor Iedereen heeft ook een fonds bij de Koning Boudewijnstichting, elke gift is meer dan welkom. Alle informatie vind je op deze website.