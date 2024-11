De organisaties vragen om voort te bouwen op het bestaande seniorenabonnement zoals bij De Lijn, bij de Brusselse metro of bij de TEC waarbij ouderen voor een betaald bedrag gratis kunnen rijden. "Met een opleg voor de NMBS zouden ouderen een jaar lang voordelig kunnen rijden met trein, tram en bus in heel het land", klinkt het. "Een eenvoudig, goedkoop en aantrekkelijk systeem, geldig in heel het land." Ze stellen voor om ook voor jongeren een gelijkaardig voordelig vervoersbewijs uit te werken.