Een twintigtal amateurkoks was vanmorgen vroeg al in de weer in de Lage Kouter. De school is dicht en zo'n professioneel uitgeruste keuken is dan ideaal om een viergangenmenu te bereiden. De maaltijd dit jaar bestaat uit paté met veenbessen, balletjes in tomatensaus, een bereiding met kip en een chocoladedessert om af te sluiten. De serviceclub kreeg alle producten gesponsord en hun leden koken en verdelen de maaltijden, dit jaar al voor de 25ste keer.

Xavier Delodder, Ronde Tafel 24 Kortrijk: “Het is een project waarbij de leden van de Ronde Tafel ook de meest hulpbehoevenden in deze periode wat positiefs willen brengen. Het zijn vaak alleenstaanden, iets ouderen die het lastig hebben. Ze waarderen sterk wat wij doen.”