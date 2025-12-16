5°C
Ron­de Tafel 24 bereidt 900 kerst­maal­tij­den voor men­sen die het moei­lijk hebben

Het is morgen kerstavond, maar in Kortrijk hebben ze de eerste kerstmaaltijden vanmorgen al klaargemaakt. Bijna 900 stuks, bestemd voor mensen die het financieel en sociaal moeilijk hebben. Een initiatief van serviceclub Ronde Tafel 24 uit Kortrijk.

Een twintigtal amateurkoks was vanmorgen vroeg al in de weer in de Lage Kouter. De school is dicht en zo'n professioneel uitgeruste keuken is dan ideaal om een viergangenmenu te bereiden. De maaltijd dit jaar bestaat uit paté met veenbessen, balletjes in tomatensaus, een bereiding met kip en een chocoladedessert om af te sluiten. De serviceclub kreeg alle producten gesponsord en hun leden koken en verdelen de maaltijden, dit jaar al voor de 25ste keer.

Xavier Delodder, Ronde Tafel 24 Kortrijk: “Het is een project waarbij de leden van de Ronde Tafel ook de meest hulpbehoevenden in deze periode wat positiefs willen brengen. Het zijn vaak alleenstaanden, iets ouderen die het lastig hebben. Ze waarderen sterk wat wij doen.”

Bernard Vanneuville

Bernard Vanneuville
Kerstmis Kansarmoede

