De eerste nacht op Camping Dichtbij in Menen zit erop. En voor Nadine Vandersarren van WZC Andante is die niet zonder slag of stoot verlopen.

"Ik heb weinig geslapen door het onweer", zegt Nadine. "Maar anders was het aangenaam, het is vakantiesfeer. Het is een keer heel wat anders. Het is een opluchting, we zitten niet gevangen, we zijn vrij."

Ook Alain Valcke van WZC Andante slaapt de hele week in één van de tenten.

"Je komt in contact met andere mensen en allemaal. De ouders van de verpleegkundigen hier, van de verzorging en de organisatie. Daarmee heb je dan ook meer contact", vertelt Alain.