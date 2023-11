Elkaar ontmoeten en aandacht krijgen is een belangrijke zorg voor senioren. Nog meer misschien in landelijke gebieden. Dat bevestigt Frans Verhegge van Familiehulp: "de boodschap is dat veel mensen verplicht zijn om langer thuis te blijven door gebrek aan middelen en personeel. De gemiddelde leeftijd in de thuiszorg is boven de 80. Dat betekent dat veel mensen op zoek zijn naar alternatieven om elkaar te ontmoeten. Heel wat mensen zijn alleen, zeker op het platteland."

Een dagverzorgingshuis of NOAH probeert daat iets aan te doen. NOAH organiseert allerlei activiteiten zoals gezelschapspelletjes spelen, koken en knutselen. Er zijn ook af en toe uitstapjes en er staan altijd verzorgenden klaar, om te helpen bij het wassen bijvoorbeeld maar ook voor extraatjes zoals een nagelverzorging of een massage. Er is echt nood aan dit soort kleinschalige initiatieven.