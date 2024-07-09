6°C
Middelkerke

Woon­zorg­cen­trum Tara Mid­del­ker­ke onder ver­hoogd toezicht

Woonzorgcentrum Tara

Woonzorgcentrum Tara in Middelkerke is onder verhoogd toezicht geplaatst. Er is begin deze maand al aangemaand om enkele gebreken aan te pakken, die ook al op 16 september waren vastgesteld.

"Er zijn mankementen aan het gebouw, het woonzorgcentrum schiet te kort in de handhygiëne, medicatie en zorgplanning , in de zorgpraktijk en de opvolging van oproepen als bewoners bellen om hulp verloopt niet goed," zegt het Departement Zorg.

Het woonzorgcentrum moet nu een remediëringsplan indienden, waarin ze voor elke probleem moet uitleggen hoe ze dat gaat oplossen, en binnen welke termijn. Departement Zorg zal daarna nagaan of dat genoeg is  en of dat snel genoeg tot een oplossing leidt.

Tara is niet het enige woonzorgcentrum in onze provincie onder toezicht: ook in Blankenberge en Knokke-Heist staan twee woonzorgcentra onder verhoogd toezicht, net als twee assistentiewoningen in Koksijde.

