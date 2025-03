De discussie werd aangewakkerd door de mishandeling van bewoners in een woonzorgcentrum in Oudenaarde, zorginstelling De Branding in Heule, en ook in een woonzorgcentrum in Gavere. Minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) kreeg in de commissie heel wat vragen over deze kwestie.

Volgens Vaneeckhout zijn de structurele problemen al langer gekend. "De normen in de ouderenzorg liggen lager dan in de zorg voor personen met een handicap, terwijl beide groepen vaak dezelfde zorgnood hebben", zegt hij. "De leidinggevenden in de ouderenzorg geven aan dat de 130 miljoen euro die werd vrijgemaakt onvoldoende is. Er is al vijf jaar geen plan voor kleinschalige, buurtgerichte zorg en dat blijft zo. Daarom blijven wij aandringen op een parlementaire commissie."