De prijzen van woonzorgcentra blijven jaar na jaar stijgen. In september 2024 bedroeg de gemiddelde maandprijs nog 2.246 euro, nu is dat al opgelopen tot 2.294 euro, een stijging van meer dan twee procent. Maar uit de OKRA Barometer blijkt dat de gemiddelde prijs in West-Vlaanderen op 2.215 euro ligt, bijna 3,5 procent lager dan het Vlaamse cijfer.

Vooral publieke en non-profit woonzorgcentra drukken het gemiddelde in de provincie. In commerciële woonzorgcentra liggen de prijzen een stuk hoger. Zo betaal je in Vlaanderen gemiddeld 2.501 euro per maand in een commercieel centrum, tegenover 2.162 euro in een publiek centrum. Die verschillen zien we ook terug in West-Vlaanderen.