WONDER Creativity Festival stelt toekomstvisie voor in Kortrijk

Het kloppende hart van WONDER ligt in de Budafabriek. Ontwerpers vanuit heel België presenteren er verschillende expo’s en projecten. Het Kortrijkse stadscentrum vormt het decor voor de rest van het festival. Op 28 locaties presenteren Belgische, publieke en private partners er gratis expo’s, lezingen, workshops of evenementen die verbeelding en creativiteit via verschillende disciplines prikkelen.