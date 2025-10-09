11°C
Win­ter­spe­len van start: Olym­pisch dorp in Mid­del­ker­ke opent, fans vol­gen er mor­gen San­dri­ne Tas op 3.000 meter

Olympisch winterdorp

Vandaag starten de Olympische Winterspelen in Milaan - Cortina. Net zoals bij de Zomerspelen opent in Middelkerke nu ook een winterdorp. Vanaf morgen is er een ijspiste, een winterbar én alle wedstrijden zijn er live te volgen op groot scherm

Bezoekers zullen in Middelkerke kunnen supporteren voor Team Belgium. De Oostendse Sandrine Tas is morgen trouwens ook de eerste Belgische Olympiër die zal aantreden op de Spelen. Ook die wedstrijd, de 3.000 meter schaatsen, zal er live te volgen zijn.

Het BOIC, het Belgisch Olympisch comité, heeft er ook een schaatspiste opgebouwd. Middelkerkse scholen mogen er volgende week gratis gaan schaatsen.

Olympische Winterspelen 2026

