Bezoekers zullen in Middelkerke kunnen supporteren voor Team Belgium. De Oostendse Sandrine Tas is morgen trouwens ook de eerste Belgische Olympiër die zal aantreden op de Spelen. Ook die wedstrijd, de 3.000 meter schaatsen, zal er live te volgen zijn.

Het BOIC, het Belgisch Olympisch comité, heeft er ook een schaatspiste opgebouwd. Middelkerkse scholen mogen er volgende week gratis gaan schaatsen.

