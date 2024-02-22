Na jaren van herstellingswerken prijkt de torenspits van de Sint-Martinuskerk in Loppem weer in haar oude glorie. De windhaan staat opnieuw op zijn vertrouwde plaats, net op tijd voor het dorpsfeest.
De spits raakte zwaar beschadigd tijdens een storm in april 2022, toen stukken lood en ijzer naar beneden vielen. “Na een inspectie bleek dat ook het houtwerk en smeedijzer ernstig aangetast waren. Uit veiligheidsoverwegingen moest de spits meteen verwijderd worden,” zegt de kerkfabriek.
De toren is de voorbije maanden volledig vernieuwd. Zo kreeg hij nieuwe natuurleien, versterkt timmerhout en een hersteld torenkruis met windhaan. Ook werd er een tijdscapsule met foto’s en een boodschap geplaatst in de bol waarop het kruis rust.
De werken kostten in totaal 181.000 euro. Dankzij een erfgoedpremie van bijna 96.000 euro kon de restauratie worden gerealiseerd.