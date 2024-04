In Loppem is een nieuw speelplein geopend en in Aartrijke maakten kinderen kennis met oude volkspelen. De buitenspeeldag bokst jaarlijks op tegen het overmatig schermgebruik van kinderen. Nora Piron: "Ik doe mee omdat er tegenwoordig veel te veel kinderen gewoon bij de televisie liggen en omdat ze willen dat je ook nog sportief blijft."