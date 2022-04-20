In verschillende gemeenten was het vandaag Buitenspeeldag, ook in Avelgem. Tijdens de jaarlijkse Buitenspeeldag nemen kinderen het centrum over en veranderen straten en pleinen in een groot speelparadijs.
Volkspelen, minigolf, dansen, zingen en een springkasteel. 30 activiteiten zijn er voorzien voor de buitenspeeldag in Avelgem. Laurens Bonte: "Thuiszitten is zo saai en buitenspelen kan je met veel met vrienden. En je kunt veel op het springkasteel zitten."
"Je hebt hier allemaal leuke dingen staan en je bent hier met je vrienden. En ja een beetje ravotten."
Belangrijk
Buitenspelen met vrienden is belangrijk. Hilde Decleir: "Ik denk dat ze opnieuw een keer geprikkeld worden om een aantal zaken te (her)ontdekken. Zaken die ze misschien vergeten waren: het buitenspelen en in contact kunnen komen met andere kinderen. Dat geeft een groot voordeel in vergelijking met altijd op die schermen zitten."